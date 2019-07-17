العراق يخلي «العوجة» من الحشد الشعبي تمهيداً لعودة أهلها

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أعلن محافظ صلاح الدين، عمار جبر، إصدار الموافقة على عودة أهالي «العوجة»، وتمركز الحشد الشعبي بأطراف المدن، وإخلاء جميع المكاتب والمقرات الخاصة به، وقال جبر خلال مؤتمر أمني موسع شمل جميع القيادات الأمنية بالمحافظة، إن «الغاية من المؤتمر هي المضي قدماً بالحفاظ على المكتسبات الأمنية، إضافة إلى حسم ملفي عودة النازحين، وتقديم الخدمات إلى المناطق المحررة».

وأضاف، أنه «تمت الموافقة على عودة النازحين إلى منطقة العوجة، وأن تكون قوات الحشد الشعبي في أطراف المدن، وأن تخلى من جميع المكاتب والمقرات الخاصة بالحشد الشعبي، وهو ما ينسجم والأمر الديواني الصادر بذلك، إذ تمت المباشرة بتسلم سيطرات في الشرقاط، وسيطرة العوجة، كما تمت المباشرة بتسلم قاطع مدينة العوجة من قبل مديرية الشرطة».

وتابع جبر، أنه «تم الاتفاق مع القادة الأمنيين لتشكيل لجنتين، الأولى للتدقيق الأمني الخاص بمدينة العوجة، وليست لها علاقة باللجان الأخرى التي ستقوم بعمل تدقيق أمني للراغبين بالعودة، كما تم الاتفاق على ألا تنظم استمارة عودة إلا لمن يرغب بالعودة، وعدم السماح بتنظيم استمارات العودة لأطراف خارج العراق».

ولفت إلى وجود لجنة أخرى برئاسة قائممقام تكريت وعضوية الدوائر الخدمية للقيام خلال المدة القادمة بتهيئة المدينة من أجل إعادة العوائل النازحة لها. وشدد على أن «خروج الحشد الشعبي من المدن سيولد فراغاً أمنياً يجب أن يكون استلامه من جهات قادرة على مسك الأرض، وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج إلى توقيت ستتولاه قيادتا الشرطة والعمليات، وتم تشكيل لجان لهذا الغرض».