الهند: إمدادات النفط تكفي لتعويض خام إيران

المصدر: نيودلهي - رويترز

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان في نيودلهي إن هناك إمدادات نفطية في السوق كافية لتعويض فاقد واردات الخام من إيران. وأوقفت الهند وارداتها من إيران بعدما أنهت الولايات المتحدة إعفاءات سمحت لثماني دول من بينها الهند باستيراد الخام من إيران رغم العقوبات المفروضة على طهران.

وقال برادان إن الحكومة طلبت من شركة جيل، أكبر شركة للغاز الطبيعي في الهند، وضع خطة لفصل أنشطتها الخاصة بتسويق الغاز عن أنشطتها المتعلقة بنقله. وأضاف أن الطلب على الديزل في الهند سيواصل الصعود، رغم زيادة عدد المركبات الكهربائية. وأشار الوزير إلى أن الهند شكلت لجنة لبحث مقترح يسمح للشركات الخاصة ببيع غاز الطهي المدعم.

البرتغال تعلّق تأشيرات الدخول للإيرانيين

قال وزير خارجية البرتغال أوجوستو سانتوس سيلفا للجنة برلمانية إن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين، لأسباب أمنية لم يحددها. ورداً على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة، قال سانتوس سيلفا في الاجتماع الذي بثه التلفزيون: «نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية.. سأقدم توضيحاً لاحقاً، لكن ليس علانية». وأعلن رئيس اللجنة إغلاق الجلسة بعد نحو ساعتين. ولم يكن لدى مسؤولين بوزارة الخارجية تعليق. لشبونة - رويترز

إيران تعترف باعتقال باحثة فرنسية

أكدت إيران اعتقال الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه، لكنها رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى بعد يوم من طلب باريس معلومات عن القضية. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول من أمس، إنه يشعر بالقلق إزاء اعتقال الباحثة البارزة في علوم الأنثروبولوجيا التي تبلغ من العمر 60 عاماً، وهي واقعة عقدت الجهود الفرنسية الرامية لنزع فتيل التوتر في المنطقة. وقال الموقع الإخباري (إيران-واير) الأحد نقلاً عن مصادر لم يسمها، إن الحرس الثوري اعتقل فاريبا، وهي باحثة كبيرة في جامعة سيانس بو في باريس، في يونيو. طهران - وكالات