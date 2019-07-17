علاج سوء التغذية بدعم كويتي

المصدر: عدن - وكالات

وقّع وكيل وزارة الصحة اليمني لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال، أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير العام لمؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية رائد إبراهيم، اتفاقية تعاون لتنفيذ حملة أطفال اليمن لعلاج سوء التغذية بدعم كويتي التي من المقرر انطلاقها قريباً لمدة عام كامل، وتستهدف 100 ألف طفل في سبع محافظات. وتتضمن الحملة، التي تتبناها جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت، بإشراف من وزارة الصحة والسكان، الإسهام في علاج الأطفال دون سن الخامسة المصابين بأمراض سوء التغذية الحاد في محافظات حضرموت وتعز وعدن ولحج والحديدة وصنعاء وذمار، فضلاً عن تدخلات غذائية وطبية مباشرة وعاجلة لإنقاذ حياة الأطفال.

وأشار الكمال إلى أن أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية في تزايد مستمر بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد من جرّاء الحرب، لافتاً إلى أن الحملة تأتي في السياق الصحيح والتوقيت المناسب لعلاج هؤلاء الأطفال، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات وتذليل الصعوبات لإنجاح الحملة. من جهته، أوضح مدير المؤسسة رائد إبراهيم أن الحملة تعد من كبرى الحملات التي تنفذها المؤسسة بدعم كويتي سخي في القطاع الصحي، بالتنسيق مع مكاتب الصحة في المحافظات المستهدفة.