مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني والبرلمان اليمني

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي ورئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني على مذكرة تفاهم وتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب اليمني، بما يمكن المؤسسات البرلمانية من مواكبة علاقات الشراكة المتنامية بين البلدين، في إطار المصالح المشتركة بين دولة الإمارات واليمن، وبما يحقق ما تشهده العلاقات الثنائية من استشراف للمستقبل في العمل المؤسسي الحكومي والبرلماني، وتوافق في الرؤى حيال مختلف القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وهو ما يتضح في أداء الدبلوماسية البرلمانية على الصعد الإقليمية والدولية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين المجلسين بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وتأطير التعاون البرلماني من خلال التواصل وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا البرلمانية، والاستفادة من الخبرات وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بهدف التنسيق البرلماني خلال المشاركة في المحافل والاتحادات البرلمانية الدولية.