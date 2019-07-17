إسقاط 3 طائرات "مسيّرة" أطلقها الحوثيون باتجاه جازان وأبها

المصدر: وام

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء أمس من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات "مسيّرة " أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف المطارات المدنية في كل من "أبها وجازان ونجران"، وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين، ما يثبت إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني ودول الجوار واستخدامها للأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية العدائية الإرهابية لدى الميليشيا الحوثية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.