الملك سلمان يؤكد أهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي

المصدر: الرياض - البيان، وكالات

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان في جدة رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، الذين وصلوا إلى المملكة في وقت سابق أمس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).. في وقت قال عضو الوفد فؤاد السنيورة، إن إيران تستخدم لبنان كيس رمل تختبئ خلفه، مشدداً على ضرورة وجود مسافة بين الدولة وحزب الله.

وذكرت الوكالة أن الملك سلمان استعرض مع رؤساء الوزراء الثلاثة السابقين «العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية».

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

من ناحيته قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إن إيران تحاول أن تستعمل لبنان ككيس رمل تختبئ وراءه. وأضاف السنيورة، في مقابلة مع قناة العربية، عقب لقاء خادم الحرمين الشريفين، أنه «نحتاج إلى إيجاد المسافة الصحيحة بين الدولة اللبنانية وحزب الله»، مشيراً إلى أن «زيارة رؤساء وزراء لبنان السابقين للسعودية جاءت للحديث عن كل لبنان، وهذا لا يعني أننا ننطق بالنيابة عن طائفتنا فقط».

وأشار السنيورة إلى أن السعودية كانت دائماً تقف إلى جانب كل لبنان بكافة مكوناته، موضحاً أنه: «أصبح هناك جرأة من البعض في لبنان على اتفاق الطائف من جهة محاولة تعديله». وقال: «تباحثنا مع الملك سلمان حول ضرورة عودة السعودية لدعم لبنان واستقراره، نقلنا للملك سلمان طبيعة الوضع الصعب الذي يمر به لبنان».

تصويب بوصلة

واعتبر السنيورة أنه ينبغي على لبنان «تصويب بوصلته» للتوجه نحو المستقبل، قائلاً إن زيارتنا للسعودية تأتي لتعزيز موقف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. كما أكد أن لبنان اعتمد سياسة «النأي بالنفس» ولم يطبقها، معتبراً كلام حزب الله عن سياسة النأي بالنفس بقي «حبراً على ورق».

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي إن السعودية «ستمد يد العون للبنان». وأضاف ميقاتي لتلفزيون إل.بي.سي اللبناني من الرياض، أن الملك سلمان «شدد على ضرورة المحافظة على لبنان... خطوات سعودية قريباً نحو الدولة اللبنانية».