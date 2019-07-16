البحرين: قطر الخطر الأشد على «مجلس التعاون»

المصدر: دبي، المنامة ــ البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن توجّهات قطر مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر للسيادة والمال. وقال على «تويتر»: «تشفق على استراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه، التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة والمال».

من جهة ثانية شدد وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة الممارسات والأعمال العدائية لدولة قطر، ووضع حد لتصرفاتها غير المسؤولة. وأكد خالد بن أحمد أن برنامج «ما خفي أعظم» الذي بثته قناة الجزيرة وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين.كما قال على «تويتر»: «الدولة المارقة، التي وجهت سلاحها وأموالها وإعلامها ضد مجلس التعاون ودوله، باتت هي مصدر الشر والخطر الأشد داخل البيت الخليجي».

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