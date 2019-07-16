الإمارات تعيد تأهيل 13 مدرسة في 5 محافظات

المصدر: أبوظبي - وام

عززت دولة الإمارات جهودها المتواصلة لدعم القطاع التعليمي في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ أعادت تأهيل 13 مدرسة في خمس محافظات استفاد منها ما يقارب الـ 10 آلاف طالب وطالبة.

وقدمت دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية 70 مليون دولار للمعلمين الذين توقفت مرتباتهم، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف، فضلاً عن العديد من المشاريع المرتبطة بتطوير وتعزيز القطاع التعليمي في مختلف المحافظات اليمنية المحررة.

وشملت جهود دعم القطاع التعليمي، مدارس طارق بن زياد، والفتح، والخير، في الحديدة، ومدارس الاتحاد، وخديجة بنت خويلد، ومحمد علي في تعز، ومدرستي بن عديو، والإمارات في شبوة، إضافة إلى مدرستي زايد بن سلطان، ومحمد بن زايد في لحج، ومدارس جمال عبد الناصر، ومجمع عزان، وبالليل طاهر، في أبين. واستفاد من عمليات إعادة التأهيل تسعة آلاف و900 طالب وطالبة في المحافظات الخمس ومكنتهم من استئناف تعليمهم الأساسي والثانوي، وتضمنت أعمال إعادة التأهيل صيانة الأجزاء المتضررة من المدارس، وتجهيز وتأثيث الفصول الدراسية وملحقاتها، ورفد عدد من المدارس بمنظومة توليد الطاقة الشمسية.