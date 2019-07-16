«استشاري الأطفال» يشارك في جمع الألعاب لأطفال اليمن

المصدر: أبوظبي - وام

شارك أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال ضمن معسكره الصيفي الأول ترافقهم عضوة في البرلمان العربي للطفل في المبادرة الإنسانية الخاصة بجمع ألعاب من أطفال الإمارات إلى أطفال اليمن. وقام أعضاء المجلس بشراء مجموعة من الألعاب من الخالدية مول ووضعها في الصندوق الذي يجمع هذه الألعاب، والمخصص لذلك من قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وقالت الريم عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس، إن هذه المبادرة الإنسانية التي وجّهت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تلقى إقبالاً مكثفاً من جانب أطفال الدولة الذين يشترون الألعاب أو من ألعابهم الموجودة لديهم ويقدمونها إلى الصناديق المخصصة لذلك تمهيداً لإرسالها إلى أشقائهم أطفال اليمن.

وأوضحت الفلاسي أن عشرات الصناديق وضعت أمام المولات والمراكز التجارية في جميع أنحاء الدولة، وتشير الإحصاءات إلى أنّ عشرات الآلاف من الألعاب تم جمعها في هذه الصناديق المخصصة لذلك، تمهيداً لتفريغها ووضعها في مخازن استعداداً لشحنها إلى اليمن.

ودعا المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الأطفال وأولياء أمورهم إلى التبرع بصورة أكبر بألعاب أطفالهم لإخوانهم أطفال اليمن، حيث سيذهب وفد من أطفال الإمارات مع الألعاب التي سيتم جمعها وتشحن إلى اليمن لتسليمها إلى الأطفال هناك.