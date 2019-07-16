إدانة فلسطينية للتخاذل الدولي تجاه إسرائيل

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

نددت وزارة خارجية فلسطين، أمس، بالتخاذل الدولي في ظل تمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الإدارة الأمريكية غطاء لجرائم الاحتلال، في وقت اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة، وسط حملة اعتقالات طالت 9 مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة، واعتبرتها تمادياً في التغول على الشعب الفلسطيني وأرضه واستفراداً عنيفاً بحقوقه.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، إن تخاذل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وعدم مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق أبناء شعبنا، وأن تبني إدارة ترامب وفريقها لسياسات الاحتلال ومواقفه وروايته، باتت تُشكل غطاء يُشجع الاحتلال على تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية على حساب الحق الفلسطيني.

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في أرجاء المسجد وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه، واستمعوا إلى شروحات حول أُكذوبة الهيكل المزعوم.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة. من جهة أخرى أفاد شهود عيان بأن 6 جرافات عسكرية بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الفلسطينيين قرب موقع صوفا وسط عمليات تجريف وإطلاق نار. كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق دير البلح وخانيونس وسط وجنوب القطاع.





