رفض فلسطيني لحملة تطال اللاجئين في لبنان

المصدر: رام الله - د.ب.أ

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، اعتراضها على حملة إجراءات حكومية تطال عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واعتبرتها متناقضة مع القوانين والشرائع الدولية.

وقالت المنظمة ، في بيان ، إن رئيس الدائرة العربية والبرلمانية فيها والمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين حول الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل اللبنانية بحق أصحاب بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين لدى مؤسسات لبنانية مختلفة، وإيقافهم عن العمل لحين حصولهم على إذن عمل من الدولة اللبنانية في إطار «مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية» مما ألحق أضراراً كبيرة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، الإنسانية والمدنية.

وقال الأحمد إن «هذه الإجراءات تتناقض تماماً مع الجهود التي تقوم بها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومقترحاتها بشأن تنظيم إقامة وعمل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».

وأضاف أنها كذلك «تتناقض مع القوانين والشرائع الدولية التي تنظم إقامة المهجرين واللاجئين القسرية في كافة الدول، فكيف بأبناء الأمة الواحدة».

كما اعتبر الأحمد أن «هذه الإجراءات لن تخدم الأهداف المشتركة في مجابهة سياسة التوطين والتهجير التي تسعى لها دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الإدارة الأمريكية».

وكانت وزارة العمل اللبنانية أكدت أمس أن خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان، تهدف إلى تطبيق القانون وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية. وورد في البيان استغراب الوزارة من التحركات الاحتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق الخطة.