جهود الإمارات أنقذت التعليم في اليمن من الانهيار

المصدر: أبوظبي ـ وام

ساهمت جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في إنقاذ المنظومة التعليمية في اليمن من الانهيار، لا سيّما مع الاستهداف المباشر لميليشيا الحوثي الإيرانية للمنشآت التعليمية بالقصف، أو بتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، وهو ما تسبب في تعطيل تلك المدارس والجامعات، قبل أن تتدخل دولة الإمارات وتعيد تأهيل تلك المدارس، ما ساهم في إعادة الطلاب إلى مدارسهم وضمان استمرارية تحصيلهم العلمي ضمن استراتيجية تهدف لعودة الاستقرار إلى المحافظات والمناطق المحررة.

وقدمت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية منتصف مايو الماضي، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» دعماً بقيمة 70 مليون دولار للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم، في خطوة تهدف لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني، وضمان استمرار المدارس في أداء مهامها وفتح أبوابها أمام الطلبة.

حوافز

ويقدم البرنامج حوافز نقدية شهرية لـ 130 ألف معلم، يستفيد منها 3.7 ملايين طفل يمني في محافظات إب، وأمانة العاصمة، والبيضاء، وحجة، وذمار، وصعدة، وصنعاء، وعمران، والمحويت، وريمة.