مركز الملك سلمان للإغاثة يمدّد عقد تنفيذ «مسام»

المصدر: الرياض - واس

مدّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عقد تنفيذ مشروعه «مسام» لنزع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية، بمبلغ 30 مليوناً و495 ألف دولار لمدة عام، والذي تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية، لإزالة الألغام بجميع أشكالها وصورها التي زرعتها الميليشيا بطرق عشوائية، لاسيّما في محافظات مأرب وعدن وصنعاء وتعز.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز عبدالله الربيعة قوله، إنّ تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ يأتي استشعاراً من المركز بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقه تجاه الأشقاء في اليمن، نظراً لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي قامت الميليشيات بصناعتها، وتسببت في إصابات مستديمة وإعاقات وخسائر بشرية عديدة استهدفت النساء والأطفال وكبار السن.

ألغام

وأضاف، أنّ ميليشيا الحوثي تركت مساراً مليئاً بالألغام الأرضية خلال دحرهم من المحافظات والمناطق التي جرى تحريرها، فيما زرعوا نحو مليون لغم في أنحاء متفرقة من المناطق الخاضعة لسيطرتهم حالياً، مشيراً إلى أنّه ومن خلال مراكز الأطراف الصناعية التي أنشأها المركز في محافظتي مأرب وعدن، جرى تركيب مئات الأطراف الصناعية لمن تعرضت أطرافهم للبتر بسبب هذه الألغام.