الحريري يتعهد بتعزيز قدرات قواته البحرية

المصدر: بيروت ـ وكالات

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن تعزيز قدرات القوات البحرية اللبنانية سيلعب دورًا محوريًا في حماية الموارد الوطنية من النفط والغاز.وشدد الحريري، خلال كلمة أثناء زيارته امس للقيادة البحرية للقوات الدولية العاملة بالجنوب «يونيفيل» في مرفأ بيروت، على التزام الحكومة اللبنانية بالقرار 1701 و القرار 2433 اللذين ينصان على أن يقوم لبنان بوضع خطة لتعزيز وتطوير قدراته البحرية. وأضاف«تندرج هذه الخطة ضمن أولوياتي لتعزيز مؤسسات أمن الدولة والحفاظ على سلطتها على المياه الإقليمية اللبنانية، من أجل مكافحة الأنشطة الإرهابية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب البضائع والمواد غير المشروعة، كما يأتي ذلك في وقت أعمل فيه جاهداً على بدء مفاوضات بشأن حدودنا البحرية».