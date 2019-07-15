خالد بن أحمد: "ما خفي أعظم" حلقة جديدة من سلسلة تآمر دولة مارقة ضد البحرين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، أن برنامج (ما خفي أعظم) والذي بثته قناة الجزيرة مساء يوم أمس وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه، بحسب وكالة أنباء البحرين.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.