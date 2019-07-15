البحرين: "ما خفي أعظم" دليل على إرهاب قطر ومروقها

المصدر: وكالة أنباء البحرين

أكد علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام البحريني، أن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدار من خارج البحرين، وتسعى لشق صف الوحدة الوطنية، وإثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.

وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن شبكة الحسابات المشبوهة هذه، ومنها حساب يدعى "نائب تائب"، الذي يحمل صورة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء لا ترتبط ببعيد أو قريب بالأمير، ويسعى من خلالها أصحاب الحساب المغرض إلى استغلال صورة رئيس الوزراء ومكانته الكبيرة لدى أبناء الشعب لتنفيذ أجندات تستهدف أمن واستقرار البحرين ووحدة صف شعبها الوفي.

وأكد شؤون الإعلام أن المحاولات البائسة للإساءة إلى الرموز الوطنية والتحريض من خلالها على شق الصف الوطني وتهديد السلم الاجتماعي، لن تحقق مآربها الدنيئة في ظل الالتفاف الشعبي حول قيادته، والرفض الشعبي لما تروجه تلك الحسابات من معلومات مغلوطة يعلم الجميع زيفها وبعدها عن الحقيقة والواقع.

إلى ذلك، صرح مصدر مسؤول في وزارة شؤون الإعلام أن أسلوب برنامج قناة الجزيرة القطرية (ما خفي أعظم)، والذي بثته عن البحرين ما هو إلا أسلوب إرهابي يحث على الكراهية ويحرض على الفرقة وشق وحدة الصف الوطني، وهذا ما يؤكد أن قطر دولة مارقة وإرهابية بالقول والفعل، وهذا سيؤدي حتما إلى تصعيد ما هو قائم إلى مستويات أشد وأسوأ.