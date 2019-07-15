انطلاق تمرين سعودي أمريكي بمدينة الملك خالد العسكرية

المصدر: الرياض - د.ب.أ

انطلقت بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية، فعاليات «تمرين القائد المتحمس 2019» الذي يجمع وحدات من القوات البرية السعودية بنظيرتها الأمريكية، وذلك لرفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وقال قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح الزهراني إن التمرين هو «امتداد للتمارين المشتركة بين القوات البرية السعودية والقوات الأمريكية»، مشيراً إلى أنها «تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية».

من جانبه، أوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد السناني «أن التمرين يركز نشاطه في التدرب على إجراءات التخطيط والتنسيق لتنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية لاكتساب المهارة والاحترافية وتبادل الخبرات بين البلدين.