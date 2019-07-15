لجنة الإعلام العربي تنعقد اليوم لمناقشة 18 بنداً

المصدر: القاهرة - وام

تعقد اللجنة الدائمة للإعلام العربي أعمال دورتها العادية الـ93 اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة دكتور خالد الغامدي، رئيس اللجنة المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة وكلاء وزارات الإعلام في الدول العربية ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام العربية.

وقال السفير بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن 18 بنداً تمهيداً لعرضها على الدورة الـ11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب غداً ورفعها إلى الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد غد.

وأضاف في تصريح صحفي أنه يأتي في صدارة أولويات هذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والاخلاقية للإعلاميين ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية. وأوضح أن بند «خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج» يظل بنداً دائماً على جدول الأعمال، حيث تعمل اللجنة في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكّنها من الدور المنوط لها.