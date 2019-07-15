«المركزي اليمني» يسحب الدفعة 26 من الوديعة السعودية

المصدر: عدن - وكالات

أعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، وصول الموافقة على سحب الدفعة رقم 26 من الوديعة السعودية.

وبحسب بلاغ صحفي، نشره حساب البنك المركزي اليمني على فيسبوك، فقد تمت الموافقة على سحب الدفعة رقم 26 بمبلغ إجمالي 136 مليون دولار، وذلك لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية، في مختلف المحافظات، وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين، في كافة أرجاء الوطن.

وأهاب البنك المركزي بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها، سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي، لتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات بنسبة 100%، وبسعر صرف 440 ريالاً للدولار الواحد وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا الإعلان.

وأشار البلاغ إلى أنه وفي حال ما تأخرت إجراءات توريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات على الخمسة الأيام المُحددة، فسيتم مصارفة تلك الاعتمادات بسعر 506 ريالات للدولار الواحد.