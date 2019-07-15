استطلاع جوي أمريكي للمناطق الصحراوية في الأنبار العراقية

المصدر: بغداد -عراق أحمد

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كشف مصدر في محافظة الأنبار، أمس، عن قيام القوات الأمريكية بعملية استطلاع جوي في المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا، بعد أيام قليلة من انتهاء عمليات «إرادة النصر» التي استهدفت القوات العراقية من خلالها ملاحقة فلول تنظيم داعش في المناطق الغربية بالعراق.

وقال المصدر، إن القوات الأمريكية وعلى متن طائرات حربية استطلعت المناطق الصحراوية القريبة من قضاء القائم باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار، من دون معرفة الدواعي الحقيقية من وراء عملية الاستطلاع.

وأضاف المصدر، أن سماء المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا شهدت عمليات تحليق للطيران الحربي الأمريكي، مبيناً أن عملية الاستطلاع لم تتضح معالمها بعد، رغم أن المناطق المستطلعة مؤمنة بشكل كامل من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي.