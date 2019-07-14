المصدر: مقديشو ـ وكالات

أودى هجوم إرهابي نفذته حركة الشباب الإرهابية على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية جنوبي الصومال بحياة 26 شخصاً على الأقل، بينهم أمريكيون وبريطاني ومرشح رئاسي، بالإضافة إلى 56 جريحاً، فيما توالت الإدانات العربية والعالمية للحادث الإرهابي.

وقال رئيس ولاية جوبا لاند أحمد محمد، إن قتلى هجوم الجمعة بينهم مواطنون من كينيا والولايات المتحدة وتنزانيا، وواحد من بريطانيا، بالإضافة إلى مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأكد تجمع للصحفيين مقتل الصحفية هودان نالييه التي تحمل الجنسيتين الصومالية والكندية ومؤسسة قناة «إنتغريشن تي.في»، ومقتل محمد سهل عمر مراسل قناة «إس.بي.سي تي.في» في كيسمايو.

26 قتيلاً بهجوم إرهابي في الصومال