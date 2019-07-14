السعودية تنفي ادّعاءات قطر منع مواطنيها من أداء الحج

المصدر: الرياض - واس

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية سنوياً، حيث كثفت المملكة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن.

ورفضت وزارة الحج والعمرة السعودية الادعاءات القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، مؤكدة أنها أطلقت روابط إلكترونية عدة لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في قطر من حجز أماكن إقامتهم والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة، وفي المقابل قامت الحكومة القطرية بحجب هذه الروابط عن مواطنيها المقيمين فيها.

ودعت الوزارة السلطات المعنيّة في قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.

وأكدت الوزارة في بيان حرص حكومة المملكة على تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر، أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، والذين بلغت أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 8 ملايين مسلم.

وشددت على رفض المملكة التام لأي محاولة لتسييس الحج، واستنكارها لإقحام المواقف السياسية المقررة والمعلنة بين البلدين، والتي لها ظروفها ومسبباتها السياسية في أمور الحج والعمرة.