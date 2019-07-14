«نداء السودان»: وثيقة الاتفاق شاملة وناضجة

المصدر: أديس أبابا - وكالات

أكد تحالف نداء السودان، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، أن الوثيقة النهائية الموقّعة مع المجلس العسكري الانتقالي شاملة وناضجة، ويمكن أن تنهي جميع القضايا والتظلمات خلال المرحلة الانتقالية. وقال الأمين العام للتحالف مني أركو مناوي إن هناك تراضياً وتوافقاً تاماً في وجهات النظر بين مكونات قوى الحرية والتغير والجبهة الثورية حول بنود وثيقة الاتفاق الموقعة مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان.

وأشار مناوي، على هامش اجتماعات قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية بأديس أبابا، لمناقشة الاتفاق النهائي، إلى أنه اجتمع مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، وبحث معه الاتفاق وسبل استكمال الوثيقة حتى تصبح شاملة.

وقال إن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي شجع الأطراف السودانية على الحوار والتشاور من أجل الوصول إلى بر الأمان، وقال إن المسؤول الأفريقي أكد دور الاتحاد الأفريقي لدفع الأطراف للسلام.

وأشار مناوي إلى أن هناك توافقاً وتناسقاً تاماً في وجهات النظر بين مكونات قوى الحرية والتغير والجبهة الثورية في تقديم الأطروحات، من أجل جعل وثيقة الاتفاق شاملة وناضجة، يمكن أن تستخدم في المرحلة الانتقالية بشكل يليق بالشعب السوداني والتحول الديمقراطي وتنهي كل القضايا والتظلمات التي تراكمت في الفترة السابقة.