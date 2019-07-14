بارزاني يطالب تركيا باحترام سيادة كردستان

المصدر: بغداد ـ عراق أحمد

طالب رئيس الوزراء في إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس، خلال لقائه السفير التركي ببغداد، إلى احترام سيادة الإقليم.

وذكر بيان لمكتب بارزاني أن بارزاني، استقبل السبت(أمس)، وفداً رفيع المستوى من السفارة التركية في العراق برئاسة السفير فاتح يلدز.

وأكد بارزاني أن الإقليم «سيوفر أرضية أكثر ملاءمة للاستثمار المحلي والأجنبي»، معرباً عن أمله «باستمرار علاقات تركيا وإقليم كردستان وبخاصة في المجال الاقتصادي وتعزيزها».

وطالب «كل الأطراف باحترام سيادة إقليم كردستان، وبعدم التسبب في إلحاق أضرار بمواطني الإقليم»، داعياً إلى «تقديم المزيد من التسهيلات لسفر مواطني الجانبين، وعدم خلق مشاكل لمواطني إقليم كردستان في المطارات التركية».