الأمن اللبناني يواصل التحقيقات في حادثة «قبرشمون»

المصدر: بيروت - وفاء عواد

تمكّنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من تجميع رواية دقيقة لما حصل في قبرشمون في 30 يونيو الفائت، لكنّ مصادر أكدت أن العملية بحاجة لاستكمال التحقيق الذي سينطلق بشقّه العملي من خلال الاستماع إلى إفادات المطلوبين، وفي ضوء ذلك يُصار إلى التقدير بأمر الإحالة إلى المجلس العدلي من عدمه، رغم أنّه الخيار الأقرب إلى اعتماد الإحالة شرط قبول الطرفين (الحزب التقدّمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني) بذلك، بوصفه مخرجـاً لعبـور المرحلـة.

وهذا المسار، في رأي المصادر، يوازيه تعثّر موازٍ على الخطّ الحكومي، إذ إن مجلس الوزراء يواجه صعوبات في عقد جلسة في القريب العاجل، بسبـب الافتـراق السياســي الحادّ في المواقـف بيـن مكوّنـات الحكومـة.