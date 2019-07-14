المصدر: نواكشوط - وكالات

وقّعت موريتانيا وفرنسا، في العاصمة نواكشوط، على اتفاقيتي منحة تتعلقان بتمويل برنامج دعم الاستثمارات الإنتاجية في مجال الطاقة، وذلك لمصلحة التنمية بالمناطق الريفية.

ووقّع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني، وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، وعن الجانب الفرنسي سفير باريس لدى نواكشوط روبير مولي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية رمي ريو يوندو. وتبلغ القيمة المالية للاتفاقية 12 مليون يورو، أي نحو 500 مليون أوقية جديدة، وقد تم رصدها ضمن تحالف الساحل لفائدة برنامج دعم الاستثمارات الإنتاجية في مجال الطاقة.

إلى ذلك كشفت وسائل إعلام موريتانية أن السلطات الأمنية في البلاد، أصدرت تعليمات صارمة بإغلاق المداخل الموصلة إلى وسط الساحات العمومية وإحكام السيطرة على المطار القديم، كما أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنع التظاهر فى البلاد إلى أجل غير محدد.يأتي ذلك بعد أن قامت السلطات الحاكمة فى البلد، بالإفراج عن متعم بالردة.