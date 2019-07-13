نوري المالكي يشدد لهجته الطائفية تزامناً مع مؤتمر حزب الدعوة

المصدر: بغداد - عراق أحمد

تزامناً مع انعقاد مؤتمر لحزب الدعوة في النجف أمس، فاجأ الأمين العام للحزب، نوري المالكي، العراقيين والمنتمين لحزب الدعوة ببيان مطول، وتصريحات صحفية، برر فيها الإخفاقات التي اكتنفت فترة حكمه، واعتبرها انتصارات ومكاسب، وأن الموصل والمناطق الأخرى لم تسقط في 10 يونيو 2014، وإنما كانت «ساقطة» قبل مجيء «داعش».

وإن أهالي تلك المناطق هم من أسقطوها، ثم جاء داعش، مشيراً إلى أن انسحاب الجيش من الموصل «مؤامرة»، لأن 90% من منتسبيه هناك هم من «السنّة».

وقال القيادي السابق في حزب الدعوة، عزت الشابندر، إن حزب الدعوة اختار المشروع الطائفي، بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، لأنه «الطريق الأسهل للوصول إلى السلطة».