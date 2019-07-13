بوتين لعباس: الحل السياسي أولوية على «الدعم الاقتصادي»

المصدر: رام الله - وكالات

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفلسطيني محمود عباس، أنه سيواصل عمله مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي من أجل تعزيز حل الدولتين لحل القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي «مطول ومعمق»، بحسب بيان الرئاسة الفلسطينية، بين عباس وبوتين تم فيه «استعراض كافة القضايا سواء فيما يتعلق بصفقة القرن أو الموقف من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه «تم التوافق على أن الحل السياسي له الأولوية من أجل سلام عادل ودائم»، وأعرب عباس عن تقديره للموقف الروسي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني والتمسك بالشرعية الدولية.

ونقلت الوكالة عن بوتين «ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية لإيجاد تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن الدعم الاقتصادي لا يجوز أن يكون قبل الحل السياسي الذي له الأولوية».

وبخصوص المصالحة الفلسطينية، أكد بوتين ضرورة أن يتم ذلك ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن روسيا ستستمر بتعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية - الروسية على الصعد كافة.