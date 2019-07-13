مسيرات العودة ترفع «ثلاث لاءات» ضد الاحتلال

المصدر: غزة - وكالات

شهد قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة تظاهرات حاشدة، في وقت أعلنت فيه إسرائيل عن تكثيف نشر قواتها قرب السياج الفاصل مع القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة، أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة ضمن مسيرات العودة المستمرة للأسبوع 66 على التوالي التي رفعت شعار (لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان) في إشارة إلى إسرائيل. وقمعت قوات الاحتلال التظاهرات السلمية، حيث تعرض عدد من المحتجين إلى إصابات بالرصاص.

وكذلك الاختناق بقنابل الغاز. وتطالب مسيرات العودة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً، واستدعت تدخلات دولية لإنهاء جولات من التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك، استولى مستوطنون على آبار لتجميع المياه في خربة سمرة بالأغوار الشمالية. ووفقاً للناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإن المستوطنين استولوا على الآبار وسرقوا مياهها لسقاية أبقارهم، ومنعوا الرعاة الفلسطينيين من سقاية مواشيهم، مشيراً إلى أن المستوطنين أقدموا في ساعات الصباح على زراعة أشجار في منطقة خلة حمد، على مقربة من خيام السكان بالمنطقة.