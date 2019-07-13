الداخلية الكويتية تضبط خلية إرهابية هاربة من مصر

المصدر: Ⅶ الكويت - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط الأجهزة الأمنية المختصة خليةً إرهابية تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي صدر بحق عناصرها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى السجن 15 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان إن الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقراً لهم، موضحة أن الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية.

تحريات

وأضافت الوزارة أنه من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية، وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمّن مكّنهم من التواري، وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وحذرت وزارة الداخلية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن الكويت.

وكانت معلومات قد وردت لصحيفة «الرأي» الكويتية عن تمكّن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شبكة إرهابية يحمل منتسبوها الجنسية المصرية، تتكون من 8 أفراد نفذوا عمليات إرهابية في مصر وصادر بحقهم أحكام مشددة بالسجن.

اتفاقية

تجدر الإشارة إلى أن وزيري العدل في كل من مصر والكويت وقّعا في يناير عام 2017 اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي، تتضمن موادَّ مدنية وتجارية، وأخرى تتعلق بالأحوال الشخصية والجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي - في ذلك الوقت - الدكتور فالح العزب أن التحديات السياسية الواقعية المتعلقة بالقضايا الدولية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب التي تمسّ بأمن واستقرار المجتمع الدولي، «تستدعي توحيد الرؤى والجهود، لإيجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين، في المجالات كافة».

تهديد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن السلطات الأمنية المختصة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص من المقيمين بصورة غير قانونية، «بدون»، ظهر في مقطع فيديو بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق تصريحات تتضمن تهديداً للنظام العام.