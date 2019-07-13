الجيش الوطني يحرّر مواقع جديدة شمال البيضاء

المصدر: عدن - البيان، وكالات

تمكن الجيش الوطني اليمني من تحقيق تقدم جديد في محافظة البيضاء وسط البلاد، ونفذت وحدات من قوات الجيش الوطني، هجوماً على مواقع تمركز عناصر ميليشيا الحوثي في سلسلة جبال اليسبل في جبهة قانية، في وقت تجددت المعارك في صرواح وتكبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

ونفذت قوات الجيش الوطني هجوما واسعا على عدة مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي بجبهة ناطع شمال محافظة البيضاء. وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك.وأسفرت المواجهات التي ما تزال مستمرة حتى اللحظة، عن مصرع 10 عناصر من ميليشيا الحوثي، وجرح آخرين.

وقال مصدر عسكري، إن أفراد الجيش الوطني نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيا الانقلابية في سلسلة جبال اليسبل في جبهة قانية، وأكدت المصدر على أن الهجوم ألحق خسائر بشرية في صفوف الانقلابيين، كما استعاد الجيش كميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة.

وفي السياق أفاد موقع الجيش «سبتمبر نت» بـ«مقتل 13 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، بنيران أبطال الجيش الوطني، في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب».

هجوموقال «شنت قوات الجيش الوطني، مساء الخميس، هجوما مباغتا على مواقع تمركز الميليشيا في مسيرة جبهة صرواح. وساندت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع الميليشيا، وتعزيزاتها القادمة إلى المنطقة». وأكد أن الهجوم أسفر عن «مصرع 13 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها، فيما استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة المتنوعة».

فشل

وفي مديرية حيس جنوب الحديدة أفشلت وحدات من القوات الحكومية محاولة تسلل حوثية.وأفادت مصادر ميدانية أن قوات الشرعية رصدت محاولة تسلل لعناصر حوثية إلى مواقع تتمركز فيها القوات شمال مديرية حيس وتمكنت من إفشال المحاولة.

وفي مديرية الدريهمي قصف مسلحو الحوثي مواقع الجيش في شرق مركز المديرية بينما قالت مصادر محلية إن مسلحي الحوثي شنوا قصفا مدفعيا عشوائيا بقذائف الهاون، وطال تجمعات سكنية في حي منظر. وأضافت المصادر أن قذائف الحوثيين سقطت بالقرب من منازل السكان وسط أكبر تجمع سكني في الحي، وأسفر عن إصابة الطفل نافع ناصر عبده عشرة أعوام بإصابات متفاوتة.وفي محافظة الضالع أطلق الحوثيون صاروخا من نوع غراد استهدف تجمعات سكنية في مدينة الضالع.