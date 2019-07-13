إحباط تهريب عشرات الأطفال السنغاليين إلى موريتانيا

أعلنت السلطات الأمنية الموريتانية أنها أحبطت عمليتي تهريب 77 طفلاً قاصراً من السنغال إلى موريتانيا عبر الحدود البحرية بين البلدين.

صرح بذلك مدير إدارة محاربة الهجرة غير القانونية التابعة للشرطة المفوض القاسم ولد سيدي امس للتلفزيون الحكومي.

وطالب المفوض السائقين الذين يقلون المسافرين من السنغال عدم اصطحاب قصر إلا إذا كان معه أحد من ذويه. وكانت السلطات الأمنية قد شددت الرقابة على الحدود مع السنغال، في الأسبوعين الماضيين عقب أعمال شغب التي شهدتها نواكشوط، ومدن في الداخل نهاية الشهر الماضي عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. ويتم عادة استخدام الأطفال القصر في أعمال السخرة والأعمال المنزلية.نواكشوط - وكالات