«تجمع المهنيين» يبحث مع آبي أحمد مستقبل العلاقات

المصدر: أديس أبابا- وكالات

أكد تجمع المهنيين السودانيين لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ضرورة حضوره في مراسيم التوقيع النهائي للاتفاق المنتظر بين طرفي الأزمة السودانية، كجزء أساسي في الوثيقة.

وقال القيادي بتجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم إنه التقى رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا، بطلب من الأخير كوسيط لطرفي الأزمة في الخرطوم.

وأكد الأصم بحسب مواقع إخبارية أن اللقاء تناول الموقف الحالي في الخرطوم، وما تم من اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وتطرق لقاء القيادي بتجمع المهنيين مع رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مستقبل العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم وتطويرها، ليس كحكومة ولكن باعتبار قوى إعلان الحرية فاعلة في المشهد السوداني.

وتجري قوى الحرية والتغيير اجتماعات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الجبهة الثورية، لبحث تشكيل حكومة انتقالية في السودان عقب الاتفاق الذي تم بين القوى والمجلس العسكري الانتقالي. وينتظر أن تبحث الاجتماعات المشتركة عملية السلام وتشكيل حكومة انتقالية، فضلاً عن تنسيق عملية التحول الديمقراطي في السودان.

وكان من المنتظر أن تتسلم الأطراف السودانية وثيقة الاتفاق النهائية، الخميس، بعد اكتمال صياغتها القانونية، على أن يكون التوقيع مطلع الأسبوع المقبل. والجمعة الماضية، توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية عقب وساطة مشتركة ناجحة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، والتي أنهت أشهراً من التوتر.

وقضى الاتفاق الذي حظي بترحيب دولي وإقليمي واسع، بتشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً مناصفة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير (5+5) والعضو المكمل شخصية وطنية مستقلة، على أن يتولى العسكريون رئاسته لمدة 21 شهراً والمدنيون الـ18 شهراً الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية المحددة بـ3 سنوات.