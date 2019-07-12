الكويت تضبط خلية إرهابية إخوانية صدر بحقها أحكام قضائية بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية ​الكويتية عن ضبط خلية تتبع تنظيم الإخوان صدر بحقها أحكام قضائية في مصر وصلت إلى 15 عاما.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقراً لهم ، لافتة إلى أن الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية ، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة...

وبعد اجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية ..ولاتزال التحقيقات جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم .

وحذرت وزارة الداخلية الكويتية بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع اية خلايا أو تنظيمات ارهابية تحاول الاخلال بالأمن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.