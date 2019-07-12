متفرقات يمنية

المصدر: الرياض - وكالات - عدن - وكالات

ضبط

نفذت وحدات أمنية أمس، حملة لملاحقة وضبط العناصر الخارجة عن القانون في أحياء السيلة والمحاريق في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح مصدر أمني لوكالة (سبأ)، أن الحملة الأمنية تمكنت من فرض سيطرتها على المنطقة التي كانت تشهد اشتباكات مسلحة بين عناصر خارجة عن القانون، وخلفت سقوط قتلى وجرحى.

وأكد أن الوحدات الأمنية عازمة على ضبط جميع العناصر المطلوبة والخارجة عن القانون، ولن تتهاون في استخدام القوة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار عدن، ومواجهة القوات الأمنية.

30

أدانت بريطانيا، الأحكام الصادرة من جانب مليشيا الحوثي الإيرانية بحق عدد من النشطاء والمعارضين لسياستها في صنعاء. وأعربت السفارة البريطانية في اليمن، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن قلقها البالغ، إزاء تقارير منظمة العفو الدولية، بشأن 30 حكماً بالإعدام، أصدرتها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق سجناء سياسيين. وأشارت السفارة إلى أنها تعارض عقوبة الإعدام، وتدين مليشيا الحوثي، التي تصدر أحكاماً قضائية، وهي ليست بحكومة شرعية.

إقالة

قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع، إن الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه أمس بإيقاف اللواء محسن خصروف من عمله، مديراً لدائرة التوجيه المعنوي، وإحالته للتحقيق، نتيجة مخالفاته لضوابط المهنة، وللوائح والقوانين العسكرية المنظمة.

وشدد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على ضرورة تحلي القيادات العسكرية بالمسؤولية الذاتية في هذا الظرف الحرج الذي تعيشه اليمن، وأن يكونوا أكثر تقيداً باللوائح، وأكثر انضباطاً ونزاهة وتميزاً وتركيزاً على القيام باختصاصاتهم.. مؤكداً أن القيادة السياسية والعسكرية، لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المخالفين، بما من شأنه التأسيس لبناء جيش منضبط قوي صادق، يدافع عن حرية اليمنيين وكرامتهم.