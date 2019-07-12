نائب بحريني: حديث ترامب لتميم يؤكد فقدان الدوحة للسيادة

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

قال عضو مجلس النواب البحريني محمد بو حمود إن الحديث المهين الذي وجّهه لرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأمير قطر أخيراً، وإشارته الصريحة للأموال القطرية التي وظفتها قطر لتوسعة قاعدة العديد الأمريكية بالدوحة، يوجز للعالم حالة فقدان السيادة التي تتمرغ به حكومة الدوحة اليوم، والبعد الأخلاقي.

وأوضح بو حمود بتصريحه لـ «البيان» من المنامة أنه وفي الوقت الذي كان يتبادل به الطرفان الحديث، كانت هنالك عريضة منشورة على موقع البيت الأبيض، وقعها حتى ذلك الوقت حوالي 170 ألف أمريكي، ينددون فيها بدعم قطر للإرهاب، والتمويل الذي تقدمه للجماعات الإرهابية بالمنطقة.

واستنكر النائب البحريني وبشدة أن تقوم دولة ترعى الإرهاب كقطر، بالوساطة بين أمريكا وإيران، واصفاً ذلك بالمسرحية الهزيلة، وتلاعب الأدوار، مبيناً أن دول الخليج واعية جيداً لما يجري حولها. وأضاف: «ابتعاد قطر عن الصف العربي وارتمائها في حضني إيران وتركيا، ومحاولة كسبها التأييد الأمريكي بعروض التنازل عن السيادة مقابل الحصول على الحماية الأمريكية، والتأييد السياسي من إدارة ترامب، لن يؤتي أكله، في ظل المكاشفة العالمية لممارسات الحكومة القطرية واليت تحتضن الجماعات الإرهابية، وتموّل عناصرها».