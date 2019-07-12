حقوقيون بالأردن يدينون انتهاكات قطر ضد العمال

المصدر: عمان - وكالات

أدان مختصون حقوقيون من 9 دول آسيوية وعربية، أمس، انتهاكات قطر المستمرة ضد العمال المهاجرين على أراضيها.

واستنكر الحاضرون بمؤتمر الشبكة العربية لحقوق المهاجرين في عمّان بالشراكة مع التحالف العالمي لمناهضة الاتجار بالمرأة انتهاكات النظام القطري المستمرة ضد العمال المهاجرين على أراضيها.

وقال عبدالمنعم الحر، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا وعضو الشبكة العربية لحقوق المهاجرين، إن حقوقيين من ليبيا والأردن ولبنان ومصر ونيبال وبنجلاديش والفلبين والهند كشفوا العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في قطر.

وكشف الحر أن عدد العمال المهاجرين في قطر تجاوز 2.1 مليون نسمة، من 100 جنسية حول العالم، معظمهم من جنسيات آسيوية.

وأوضح أن البيان الختامي نص كذلك على «إدانة الانتهاكات الخطرة التي اتخذتها السلطات القطرية تجاه مواطنيها، فبعد عقود من التهجير القسري لأبناء قبيلة آل غفران وتجريد ما يزيد عن 3 آلاف امرأة تقريباً من جنسياتهن القطرية لأسباب سياسية» حسب ما نقل موقع: بوابة العين الإخباري. وأشار إلى أن تعثر الإصلاحات في النظام القطري حتى الآن تعني أن العديد من العمال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية، نتيجة إهمال إصلاح هذه القوانين.