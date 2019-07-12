مصر تطلق منصة بـ3 لغات لمواجهة «تسييس» حقوق الإنسان

المصدر: القاهرة - وكالات

أطلقت «الهيئة العامة للاستعلامات» المصرية منصة إلكترونية جديدة بـ3 لغات تتضمن قاعدة بيانات شاملة عن موضوعات حقوق الإنسان، لمواجهة تسييس هذا الملف، وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة، إن هدف المنصة «مواجهة محاولات تسييس أوضاع حقوق الإنسان، وقطع الطريق على الأجندات المشبوهة التي تروج لشعارات زائفة عن حقوق الإنسان».

وتأتي المنصة ضمن إجراءات مصرية اتخذت مؤخراً لتوضيح أوضاع حقوق الإنسان، من بينها تشكيل لجنة حكومية رفيعة لإعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ووضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

وقوبلت المنصة الجديدة بترحيب واسع من حقوقيين مصريين، أكدوا أنها «ستكون فرصة لفضح مزاعم الجماعات الإرهابية بالمعلومات الشاملة»، كما أنها تمثل أفضل وسيلة لتصحيح معلومات مغلوطة تستقيها منظمات حقوقية دولية من مصادر إرهابية تتعمد تشويه صورة مصر.