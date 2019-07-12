وفد مصري يلتقي مسؤولين من «فتح» في رام الله

المصدر: رام الله - د.ب.أ

التقى وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية في رام الله، أمس، مسؤولين في حركة فتح. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن الوفد المصري، برئاسة الوكيل أيمن بديع، اجتمع مع أعضاء اللجنة المركزية لفتح، عزام الأحمد وروحي فتوح وحسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

وحسب الوكالة «ناقش اللقاء تطورات الأوضاع في فلسطين، سواء في ما يتعلق بالجهود التي تقوم بها الشقيقة مصر، بشأن إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية، خاصة في ضوء التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها، والموقف الفلسطيني الموحد في مجابهة ما تسمى صفقة القرن، وضرورة البناء على هذا الموقف».

وأضافت «كما جرى مناقشة المصاعب التي تواجه السلطة الفلسطينية، بسبب حجز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى سياسات الاحتلال وإجراءاته، خاصة ما يتعلق بالقدس، واستمرار هدم منازل المواطنين، واستمرار سياسة التوسع الاستيطاني»، فيما «اتفق الجانبان على متابعة التحرك المشترك مع الأطراف المعنية بالقضايا التي تم بحثها».

ومن المتوقع أن يزور الوفد المصري لاحقاً، قطاع غزة، للاجتماع مع مسؤولي حركة حماس.