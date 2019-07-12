تفاصيل المحاولة الانقلابية في السودان

المصدر: البيان الالكترةني

كشف المجلس العسكري الانتقالي، عن إحباط مُحاولةٍ انقلابيةٍ جديدةٍ فَاشلة مساء أمس (الخميس)، نفّذها عددٌ من الضُّباط وضُباط الصّف، عَددهم (12) ضابطاً تمّ القبض على (4) منهم، وفقاً لموقع "اخبار السودان".

وأعلن عضو المجلس العسكري الفريق جمال عمر في بيانٍ مساء أمس (الخميس)، أنّ اللجنة الأمنية أحبطت مُحاولة انقلابية فاشلة قَامَت بها مجموعة من الضُّباط وضُباط الصّف وعددهم (12) ضابطاً، (7) منهم بالخدمة و(5) بالمعاش، وأكّد القبض على (4) ضباط والتحفُّظ عليهم، وأبان أنّه جَارٍ البَحث عن البقية بمن فيهم قائد المجموعة الانقلابية.

وقال عمر إنّ القوات المُسلحة والدعم السريع والأمن والشرطة يتعهّدون بالحفاظ على الأمن والاستقرار بالبلاد، وشدّد عمر أنّ المُحاولة الانقلابية الفاشلة قُصد بها في هذا التوقيت الحسّاس والدقيق استباق التّوقيع على الاتّفاق بين "المجلس العسكري" و"قِوى إعلان الحُرية والتّغيير" في الوقت الذي يجري توقيع الاتفاق.

ووصف عضو المجلس هذه المجموعة الانقلابية بأنّها تَعمل ضد رغبات الشعب وعَدم تحقيق المُكتسبات والأهداف العُليا للبلاد، وقطع بأنّ حكم البلاد لن يتم إلا بصناديق الاقتراع وليس عبر المُحاولات الانقلابية التي قال إنّها مُدمِّـرة للوطن.