مصدر يمني لـ«البيان»: استئناف اجتماعات لجنة الحديدة الأحد

المصدر: عدن - البيان

كشف مصدر يمني لـ«البيان» أن رئيس فريق المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد وجّه الدعوة إلى ممثلي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي لاستئناف عمل اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة يومي الأحد والاثنين المقبلين، بغرض مناقشة إعادة الانتشار وانسحاب الميليشيا من موانئ الصليف وراس عيسى، وإزالة الألغام وتسليم قوات خفر السواحل مهمة تأمين الموانئ، على أن تتولى فرق مشتركة من الجانب والأمم المتحدة التحقق من كل خطوة.

وبحسب المصدر، أن الجانب الحكومي طلب أن يعقد أول اجتماع في المناطق المحررة داخل مدينة الحديدة، وأن تلتزم الميليشيا بفتح الطريق لوصول الفريق الأممي وممثليها، كما فعل الجانب الحكومي حين ذهب لحضور أكثر من أربعة اجتماعات في مناطق سيطرة الميليشيا.