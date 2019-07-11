السيطرة على حريق هائل في كنيسة بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت قوات الحماية المدنية في مصر السيطرة على حريق شب في مقر كنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة وسط القاهرة.

وقالت مواقع إخبارية مصرية، إن عناصر إطفاء القاهرة تلقت بلاغاً بنشوب حريق «هائل» في كنيسة الأنبا بولا بشارع ترعة الجبل بحدائق القبة. ونقل موقع «المصري اليوم» عن اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية في القاهرة، قوله إن القوات فرضت سياجاً أمنياً حول الكنيسة، مضيفاً: «تمكنت من إخماد الحريق قبل أن يلتهم المبنى بالكامل». وتمكنت سلطات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه استراتيجية، ومحاصرة النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء الكنيسة.