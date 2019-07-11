البرلمان التونسي يفشل في انتخاب «الدستورية»

المصدر: تونس - وكالات

فشل برلمان تونس أمس، وللمرة السابعة، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بينما لم يتبقَ على انتهاء عهدته سوى بضعة أشهر.

وبالرغم من أن دستور تونس الجديد، الذي صدر عام 2014، ينص على الانتهاء من تأسيس المحكمة الدستورية، في أجل عام من الانتخابات التشريعية التي جرت في نفس تلك السنة، فإن البرلمان فشل للمرة السابعة في انتخاب أعضائها، بسبب الخلافات بين الأحزاب حول المرشحين.

ولم يحصل أي من المرشحين الستة للمحكمة أمس، على أغلبية الثلثين المطلوبة (145 صوتاً)، في جلسة انتخابية في البرلمان. ودعا رئيس البرلمان، محمد الناصر، رؤساء الكتل البرلمانية، إلى اجتماع من أجل تقريب وجهات النظر، وتحصيل توافقات قبل تنظيم جلسة انتخابية جديدة، يتم تحديدها في وقت لاحق.