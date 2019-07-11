مؤتمر دولي في هولندا يفتح ملف قبيلة الغفران القطرية

المصدر: لاهاي - وكالات

عرى ممثل قبيلة الغفران القطرية "تنظيم الحمدين" امام المؤتمر الدولي لمنعدمي الجنسية، الذي انعقد في مدينة «ذا هاج» الهولندية بدعم من الحكومتين الهولندية والكندية وبرعاية عدد من المنظمات الأهلية والدولية. وقال جابر المري، ممثل قبيلة الغفران أن أفراد قبيلته لن يستطيعوا حضور كل المؤتمرات لأنهم لا يملكون الوثائق المطلوبة للسفر والحصول على التأشيرات لدول العالم المختلفة، كما أعلن عن التهديد المباشر الذي قد تم توجيهه إليهم من قبل رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية، حتى وإن كانوا خارج حدود قطر.

وقال المري، إنه على الرغم من كل التهديدات فقد سافرا للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي لعرض قضية «الغفران»، وطلب دعم المحامين الدوليين، والصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان العالمية لإبقاء الضغط على حكومة قطر.

وكان فرادان من قبيلة الغفران شاركا في المؤتمر لتمثيل قضية انعدام الجنسية في الشرق الأوسط ليطرحا معاناتهما ويطالبا دولة قطر بالاعتراف بقبيلتهما بعد أن قامت الدولة بسحب جنسية 6 آلاف فرد من أبناء القبيلة خلال السنوات الماضية.

وما زال الكثيرون من أفراد القبيلة بلا هوية، مما يعوقهم حتى من زيارة أقاربهم داخل الحدود القطرية.

ورعت المؤتمر عدد من المنظمات الأهلية والدولية منها المرصد الدولي لحقوق الإنسان «أي أو إتش آر - IOHR» ومؤسستي أوك وسيجريد راوزر ومبادرة المجتمع المفتوح للعدالة وصندوق إدارة المعرفة وبحوث إدارة التحديات الدولية لإلقاء الضوء على ظاهرة البشر المحرومين من الحصول على الجنسية كأول مؤتمر عالمي يأخذ على عاتقه إطلاق توصيات تصحيحية في هذا الموضوع، وجاء على رأسها مطالبة المرصد لهيئة الأمم المتحدة بضرورة تعيين مفوض مختص لتولي ملف انعدام الجنسية وتخصيص يوم عالمي ضد انعدام الجنسية وهو يوم 13 ديسمبر.

شارك في فعاليات المؤتمر وهو الأول من نوعه 290 ناشطاً سياسياً وباحثاً وطالباً وفناناً لتمثيل المنظمة، كما شارك أكثر من 120 متحدثاً من 60 دولة، بالإضافة إلى العديد من متضرري انعدام الجنسية حول العالم لمشاركة تجربتهم ومعركتهم.