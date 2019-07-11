الشرعية: إيران مستمرة في تسليح ميليشيا الحوثي

المصدر: عدن - البيان

أكدت الحكومة الشرعية اليمنية، استمرار إيران بتزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة والتكنولوجيا، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة.

وجدد مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماعه الأسبوعي في مدينة عدن إدانته لاستمرار النظام الإيراني بتزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتساهم في تقويض جهود الحل. وذكر المجلس أن مقارنة معرض الأسلحة الذي أقامته قبل أيام ميليشيا الحوثي بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الإيراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية.

وشدد على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران التي تصر على إطالة أمد الحرب في اليمن وتهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية.