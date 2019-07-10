الإمارات تخوض معركة حماية بند فلسطين في حقوق الإنسان

المصدر: جنيف - وام

خاضت الإمارات، أمس، معركة دبلوماسية دفاعاً عن بند فلسطين على طاولة مجلس حقوق الإنسان، بعدما حاولت بعض الدول شطبه.

وفي كلمة الإمارات التي ألقاها عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، أكد الزعابي أن البند 7 يوفر محفلاً يتم من خلاله عرض حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من 70 عاماً، معبّراً عن القلق إزاء طلب عدد من الدول سحب البند، مؤكداً قوله: وإذ نرفض الذريعة الواهية بأن البند 7 موجّه بشكل حصري وغير عادل ضد إسرائيل، نود التذكير بأن عزلة إسرائيل ترجع أساساً إلى احتلالها لدولة فلسطين.

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