السعودية تحذر من رفع شعارات سياسية ومذهبية في الحج

المصدر: الرياض - وكالات

جدد مجلس الوزراء السعودي، أمس، دعوته حجاج بيت الله الحرام إلى التفرغ لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، مشدداً على أن مثل هذه التصرفات لن تُقبل بأي حال من الأحوال وسيُتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، مع تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك، بحسب بيان وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة، لوكالة الأنباء السعودية (واس).

هذا ورحب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول.

ووجه العاهل السعودي، مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، كما هو المعتاد كل عام منذ تأسيس المملكة وقيامها بهذا الشرف لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام.

وجاء ذلك خلال ترؤس الملك سلمان، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر السلام بجدة. كما أشاد المجلس بالتطور الذي تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوهاً بما تحققه مبادرة طريق مكة، التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام.