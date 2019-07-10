الاحتلال يصعّد الرصاص والهدم والاعتقال

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، بذريعة إلقاء زجاجة حارقة باتجاه محكمة عسكرية قرب قرية سالم بالضفة الغربية، وهدمت عدداً من المنازل الفلسطينية وبخاصة في القدس المحتلة.

وزعمت قوات الاحتلال، حسب مواقع عبرية، أن الشاب ألقى زجاجات حارقة باتجاه موقع تابع لما يسمى بحرس الحدود على مدخل المحكمة قرب قرية سالم بالضفة الغربية، وأطلق الجنود النار عليه وأصابوه ثم اعتقلوه.

وهدمت قوات الاحتلال منزلاً شمال شرقي مدينة يطا جنوبي مدينة الخليل. وتقيم في المنزل أسرة مكونة من 8 أنفار، أصبح أفرادها بلا مأوى.

واقتحمت قوات الاحتلال بناية المواطن الفلسطيني محمد أبو طير في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوبي القدس.

ونقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن أبو طير أن قوات الاحتلال برفقة مهندسين ومختصين اقتحموا بنايته صباحاً، وقاموا بأخذ قياساتها بأجهزة خاصة إضافة إلى تصويرها بالكامل. وتتألف البناية من 8 طوابق، وهي ضمن 16 بناية مهدّدة بالهدم، بذريعة قربها من جدار الضم العنصري.

قرارات هدم

وأوضح حمادة أن سلطات الاحتلال سلمت أهالي الحي مؤخراً قرارات هدم البنايات السكنية حتى الـ 18 من الشهر الجاري، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها «التكاليف»، وذلك بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا على قرار يقضي بهدم 16 بناية سكنية تضم «100 شقة سكنية».

وهدمــت آليات الاحتــلال أساســات بناية سكنية في قرية زْعيِّم، كما جرفــت أرضاً مساحتها 700 متر مربع، فيما اقتحم عشرات الجنود مخيم شعفاط بمدينة القدس، وانتشروا في شوارعها.

اعتقال

اعتقلت قوّات الاحتلال 12 فلسطينياً من محافظات الضّفة فجر أمس. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بدعوى مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

وشرع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال في تجريف 24 دونماً من الأراضي المحاذية لما تسمى مستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي الخليل جنوبي الضفة.

أنفاق وجدار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أنه تم اكتشاف نفق تم حفره من غزة إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الجزء الجنوبي من القطاع أثناء تشييد جدار تحت الأرض، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست». وأكملت إسرائيل حوالي 30 كيلومتراً من الحاجز البحري والجوي الجديد لقطع الأنفاق مع تعزيز السياج فوق الأرض. ويبلغ طول الجدار الجديد 65 كيلومتراً على طول الطريق الممتد من الجدار البحري الجديد في الشمال إلى معبر (كرم ابوسالم) في الجنوب. تل ابيب - د.ب.أ