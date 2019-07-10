المصدر: عدن - البيان

لقي العشرات من الميليشيا الحوثية مصرعهم في مواجهات مع قوات الشرعية في محافظتي صعدة على الحدود مع السعودية وفي شمال محافظة الضالع، وذكرت مصادر عسكرية أن 23 من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم، في مواجهات مع الجيش في مديرية باقم شمال محافظة صعدة شمالي اليمن والواقعة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن قوات اللواء الثالث حرس حدود، تمكنت من تحرير عدد من المرتفعات المحيطة بمركز مديرية باقم من الاتجاهين الجنوبي الشرقي، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي.

وفي محافظة الضالع قتل أكثر من عشرين من ميليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرون في مواجهات مع القوات المشتركة بينهم قيادي بارز حين تصدت القوات المشتركة لمحاولة تسلل نفذتها الميليشيات باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.