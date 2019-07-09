واشنطن تفرض عقوبات على برلمانيين من حزب الله لأول مرة

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أن واشنطن فرضت عقوبات على نائبين من "حزب الله" اللبناني.

ويأتي إدراج وزارة الخزانة الأميركية للبرلمانيين في حزب الله، على قائمة الإرهاب، للمرة الأولى، حيث سبق لها أن فرضت عقوبات على عناصر رئيسية في الحزب المدعوم من إيران.

وشملت العقوبات الأميركية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا.

وكانت الوزارة الأمريكية، قد فرضت العام الماضي عقوبات جديدة على أمين عام مليشيات حزب الله حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بمليشيات حزب الله.

كما شملت العقوبات الأمريكية وقتها القياديين في ميليشيات حزب الله، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين.